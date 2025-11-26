ولايات أمريكية ترفع دعوى قضائية لمنع تقليص مساعدات غذائية لمهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 44 دقيقة

قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين

أقامت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين.

وتسعى الإدارة إلى تنفيذ ذلك من خلال إعلان مجموعات معينة من غير المواطنين غير مؤهلة للبرنامج الذي يستهدف مكافحة الجوع.

ورفع مدعون عامون من 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في يوجين بولاية أوريجون للطعن على توجيهات أصدرتها وزارة الزراعة الأمريكية في الآونة الأخيرة والتي فسرت بندا في قانون معني بالضرائب والسياسة الداخلية على أنه يجعل المقيمين الدائمين الذين مُنحوا حق اللجوء أو تم قبولهم لاجئين، غير مؤهلين للحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم (قسائم الغذاء).

وقالت المدعية العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان “لا تملك وزارة الزراعة الأمريكية سلطة استبعاد مجموعات كاملة من الناس من برنامج قسائم الغذاء على نحو تعسفي، وينبغي ألا يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد”.

ولم ترد وزارة الزراعة الأمريكية حتى الآن على طلب التعليق.

ويوفر برنامج قسائم الغذاء مزايا شهرية لما يصل إلى 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.