ترامب: جنوب أفريقيا غير مدعوة لقمة العشرين 2026 في فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 مساءً - منذ 34 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن جنوب أفريقيا لن تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل في فلوريدا”، بعد أن قاطعت الولايات المتحدة قمة الزعماء في جوهانسبرج في مطلع الأسبوع.

وأقر‭‭ ‬‬زعماء مجموعة العشرين إعلانا لمعالجة أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة، مما دفع البيت الأبيض إلى اتهام جنوب أفريقيا باستغلال قيادتها للمجموعة هذا العام.

قال ترامب في منشور على موقع (تروث سوشيال) “في ختام قمة العشرين، رفضت جنوب أفريقيا تسليم رئاسة المجموعة لممثل رفيع المستوى من سفارتنا، والذي حضر حفل الختام”.

وأضاف “لذلك، وبناء على توجيهاتي، لن تتسلم جنوب أفريقيا دعوة لحضور قمة العشرين لعام 2026، التي ستُعقد في مدينة ميامي الكبرى بولاية فلوريدا العام المقبل”.

وزعم ترامب مرارا أن حكومة جنوب أفريقيا ذات الأغلبية من السود تضطهد الأقلية البيضاء، وأن هناك إبادة جماعية للمزارعين البيض في البلاد، وهي ادعاءات قوبلت بالرفض على نطاق واسع.

ولم يرد متحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا بشكل فوري على طلب للتعليق.

