"رويترز": ارتفاع عدد قتلى حريق مبنى سكني في هونغ كونغ إلى 83

أفادت وكالة "رويترز"، عن "ارتفاع عدد قتلى حريق مبنى سكني في ​هونغ كونغ​ إلى 83".

وكانت قد أعلنت إدارة الإطفاء في ​هونغ كونغ​ مقتل 55 شخصًا، جرّاء حريق اجتاح مجمّعًا سكنيًّا أمس الأربعاء، في حين ما زال أكثر من 270 شخصًا في عداد المفقودين. كما لا تزال بعض مباني المجمّع، الّذي يقطنه عدد كبير من كبار السّن، مشتعلة.

من جهتها، أعلنت الشّرطة في بيان مقتضب، توقيف ثلاثة رجال يعملون في شركة إنشاءات، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد مرتبطة بالحريق. ولم تفصّل الشرطة التهم الموجهة إليهم تحديدًا.

وكان قد اندلع الحريق في سقالات خيزران في عدّة مبان بمجمّع "وانغ فوك كورت" (Wang Fuk Court) السّكني في منطقة تاي بو الواقعة شمال هونغ كونغ، قبل أن تمتد النّيران إلى أجزاء أخرى من المباني.