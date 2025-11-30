جنرال احتياط إسرائيلي: الجيش يواجه أخطر أزمة بشرية في تاريخه

راى جنرال الاحتياط الإسرائيلي ​إسحاق بريك​، إن الجيش يواجه “أخطر أزمة بشرية في تاريخه”، جراء النقص الكبير في الكوادر.

وأشار إسحاق بريك، وهو أيضا خبير عسكري، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية إلى “تهرب آلاف الضباط وضباط الصف من الخدمة العسكرية بالأشهر الماضية”، في إشارة لتهرب بعضهم من الاستدعاء بحجج مختلفة، ورفض آخرين تجديد خدمتهم بالجيش.

وخلال عامين من حرب غزة، قتل 923 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و399 آخرون، بحسب معطيات الجيش، فيما يعاني نحو 20 ألف جندي من أعراض ما بعد الصدمة، وفقا إعلام عبري.

وأوضح بريك، أن “عددًا كبيرًا من الضباط طلبوا التسريح العاجل، بينما يرفض المجندون الشبان توقيع عقود الخدمة الدائمة (تمديد خدمتهم بالجيش)، ما تسبب في نقص واسع في الكوادر المهنية داخل الجيش”.

وأضاف أن “الانخفاض الحاد في جودة القوى البشرية بات يعيق صيانة المعدات العسكرية وتشغيل المنظومات القتالية”.

واعتبر أن استمرار هذا الوضع “قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى فقدان الجيش قدرته على العمل بالكامل”.

واتهم بريك، رؤساء الأركان المتعاقبين باتخاذ قرارات “غير مناسبة” خلال السنوات الأخيرة، من بينها “تقليصات واسعة في القوى البشرية وتقصير مدة الخدمة العسكرية (3 سنوات للرجال وعامان للنساء)”، ما خلق فجوات وصفها بأنها “هائلة وغير قابلة للترميم السريع”.

وذكر إن هذه الفجوات “دفعت كوادر مهنية وخبرة كبيرة إلى ترك الخدمة، بينما بقيت في مواقع حساسة عناصر غير قادرة على التعامل مع تحديات ساحة القتال الحالية”.

وأشار، في مقاله، إلى أن “قسم القوى البشرية في الجيش يعمل منذ سنوات في غياب المهنية والمسؤولية”، ويتجاهل “مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتقدير الاحتياجات”.

وذكر أن الجيش يعاني “عمى معلوماتيًا” بسبب الأنظمة التقنية القديمة وتشتت قواعد البيانات.

وحذر بريك، من أن ​أزمة القوى البشرية​ قد تتطور إلى “شلل كامل” في أداء ​الجيش الإسرائيلي​.