حبشي: خطاب البابا هو أفضل رد على كتاب "حزب الله" ونرفض جرّ الناس إلى الحرب

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، إلى أنّ "حزب الله يريد من خلال رسالته للبابا لاوون الرابع عشر، تعميم مفهومه للعيش المشترك وتحميله لجميع اللبنانيين، ولكن "ما بتمشي الأمور هيك"، وقد دفعنا ثمن هذا المنطق منذ عشرات السنين حتى اليوم".
واعتبر أنّ "خطاب البابا هو أفضل رد على كتاب حزب الله ورسالته كانت واضحة جداً"، مشدّدًا على "أنّنا نرفض جرّ الناس إلى الحرب"، لافتًا إلى أنّ "طغيان السلاح يسمح لرئيس مجلس النواب أن لا يأخذ بالاعتبار رأي 67 نائباً".
