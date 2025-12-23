مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

كشف مصدر دبلوماسي عربي، عن ترتيبات تجريها الولايات المتحدة الأميركية لعقد اجتماع موسع في يناير المقبل، لوضع الترتيبات النهائية لآليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف الى الانتقال للخطوة التالية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الوسطاء في مصر وقطر وتركيا نقلوا إلى الجانب الأميركي تخوفاتهم من عدم التزام إسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بعثت برسائل طمأنة حول المضي قدماً نحو المرحلة الثانية وهو ما سيتم مناقشته بين الرئيس ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر إلى أن مشاورات عربية وإسلامية تجري في هذه الأثناء حول بنود المرحلة الثانية التي تتطلب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو إدخال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية مع إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرق، وصولاً نحو مرحلة إعادة البناء والإعمار.

وأشار المصدر إلى أن الخلافات حول مشاركة بعض الدول في قوة الاستقرار الدولية لا تزال قائمة مع رفض إسرائيل أي دور عسكري تركي في غزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دولاً عربية تحفظت على إرسال أي قوات عسكرية أو أمنية للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة.

وفي القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها ملف قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

وشدد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال، على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وطرحت مصر رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية في القطاع، تضمنت تشكيل لجنة تكنوقراط، تدشين لجنة فلسطينية مؤقتة مكونة من كفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة، التمهيد الفعلي لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة كامل صلاحياتها السيادية في القطاع، بالإضافة إلى أهمية نشر «قوة استقرار دولية» في غزة لتأمين الأوضاع، مع البدء الفوري في مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

في سياق آخر، قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، قد يعقد في واشنطن الشهر المقبل، مع دراسة مصر وعدة مواقع بديلة لاستضافة المؤتمر.

وأوضحت الوكالة أن انعقاد المؤتمر مرتبط باستكمال تشكيل مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي سيشرف على الحكومة الانتقالية في غزة.

وفي سياق التحضيرات، نقلت القناة «15» الإسرائيلية عن واشنطن أنها قدمت لتل أبيب قائمة بأسماء فلسطينية مقترحة لإدارة حكومة التكنوقراط في غزة، فيما تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية على فحص هذه الأسماء تمهيداً للقاء المرتقب بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي ترامب في 29 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من قطاع ​غزة لأسباب أمنية، وإنه سيتم تشكيل وحدة ‌عسكرية مدنية في القطاع ​الفلسطيني.