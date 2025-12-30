وزراء خارجية 21 دولة يرفضون الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"صوماليلاند"، مشددين على أن تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت إن "وزراء خارجية مصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وجامبيا، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وتركيا، واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي يؤكدون على ما يلي: الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ كانون الأول/ ديسمبر عن اعترافها بإقليم "صوماليلاند"، الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي".

وأضاف البيان المشترك "الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.. والدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال.. والرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه".

المصدر : وكالات