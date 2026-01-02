10 درجات تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية تحذيراً من موجة برد قارس في معظم أنحاء البلاد اليوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة حادة بعد وصول رياح باردة من الشمال الغربي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإنذار يشمل منطقة سول وضواحيها وإقليم "جانجوون" الشرقي وإقليم شمال "تشونجتشيونج" بوسط البلاد ومناطق أخرى، حيث انخفضت درجات الحرارة صباحاً إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وفي الساعة 5 صباحاً، بلغت درجة الحرارة 10.6 درجات مئوية تحت الصفر في سول، و11 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة "إنتشون" الغربية، 13.6 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة "تشونتشيون" بوسط البلاد، و5.6 درجات مئوية تحت الصفر في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين 5 درجات تحت الصفر و4 درجات فوق الصفر. ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية، بما في ذلك إقليم جنوب "تشونجتشيونج" وإقليم شمال "جولا"، أمطاراً أو ثلوجاً.

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 2 و7 سنتيمترات على منطقة "جولا" الأوسع حتى يوم السبت، بينما سيتراوح سمك الثلوج بين 5 و10 سنتيمترات في جزيرة "جيجو" الجنوبية وجزيرتي "أولونج" و"دوكدو" الشرقيتين.