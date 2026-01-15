عامل يجني نصف مليون دولار في يوم واحد بعد تبادل الإهانات مع ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: جمع عامل في مصنع فورد بمدينة ديترويت، أُوقف عن العمل عقب تبادله عبارات مسيئة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تبرعات قاربت نصف مليون دولار خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب منصة GoFundMe، تمكن تي. جيه. سابولا، عامل مصنع فورد، من جمع نحو 480 ألف دولار خلال 22 ساعة فقط، عبر أكثر من 21 ألف تبرع، على أن يصل الهدف النهائي للحملة إلى 800 ألف دولار. ووصف القائمون على الحملة سابولا بأنه "وطني أميركي"، مؤكدين أن التبرعات تهدف إلى دعمه مالياً بعد إيقافه عن العمل على خلفية الحادثة.

وكان موقع TMZ قد أفاد في وقت سابق بأن ترامب، وخلال جولة له في مصنع فورد بديترويت، تعرض لصيحات مسيئة من أحد العمال، ليرد الرئيس الأميركي برفع إصبعه الأوسط وتوجيه إهانة مقابلة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي صرخ في وجه ترامب هو عامل خط التجميع تي. جيه. سابولا، البالغ من العمر 40 عاماً، مشيرة إلى أنه تم إيقافه عن العمل مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيق في الواقعة.

