مقتل جنرال واختطاف العشرات شمال نيجيريا

هجوم بورنو
في الساعات الأولى من فجر الخميس، شهدت بلدة بني شيخ في ولاية بورنو هجومًا مسلحًا استهدف قاعدةً عسكريةً، في واحدةٍ من أكثر الضربات حساسيةً خلال الفترة الأخيرة. ورغم إعلان الجيش نجاحه في صدّ الهجوم، فإن سقوط العميد أوسيني أوموه برايمه وعددٍ من الجنود ألقى بظلالٍ ثقيلةٍ على المشهد، خصوصًا أن المنطقة تُعدّ من أبرز معاقل الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد.
الهجوم، الذي وصفته السلطات بأنه محاولة «يائسة» من قبل عناصر إرهابية، يكشف أن الجماعات المسلحة ما زالت تحتفظ بقدرةٍ عملياتيةٍ تمكّنها من استهداف مواقع عسكرية محصنة، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ حول مدى فعالية العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الحكومية.
رسالة السلطة
الرئيس بولا تينوبو سارع إلى التعليق على الهجوم، مقدّمًا تعازيه لعائلات القتلى، ومؤكدًا أن تضحيات الجنود لن تذهب سدى. سياسيًّا، تحمل هذه الرسالة بُعدًا يتجاوز البعد الإنساني، إذ تسعى السلطة إلى تأكيد تماسك الجبهة الداخلية وإظهار أن الدولة لا تزال ممسكة بزمام المبادرة رغم تصاعد التحديات.
