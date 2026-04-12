سي إن إن: معلومات أمريكية تظهر أن الصين تستعد لشحن أسلحة إلى إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على أحدث تقييمات المخابرات، أن معلومات مخابراتية أمريكية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم شحنة من منظومات الدفاع الجوي الجديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت القناة إن هناك مؤشرات على أن بكين تعمل على توجيه الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ‌والسفارة الصينية في واشنطن حتى الآن ‌على طلبات للتعليق.

وقالت “سي إن إن” نقلا عن مصادر لم تسمها إن بكين ‌تستعد لنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات على الكتف.

ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران مفاوضات رفيعة المستوى اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لبحث سبل إنهاء الحرب.

