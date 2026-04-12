من هو نزار أميدي رئيس العراق الجديد - نزار اميدي السيرة الذاتية

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت الساحة السياسية العراقية تحولاً بارزاً بإعلان مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، 11 أبريل 2026، عن انتخاب نزار أميدي رئيساً جديداً للجمهورية، وذلك عقب جلسة تصويت حاسمة نال فيها ثقة أغلبية أعضاء البرلمان بـ 227 صوتاً. ويأتي هذا الاختيار في وقت حساس يمر به العراق، مما يثير تساؤلات الشارع العربي والدولي حول من هو نزار أميدي وما هي أبرز محطات نزار اميدي السيرة الذاتية التي أهلته للوصول إلى أعلى هرم السلطة في البلاد.

في خطوة تهدف إلى استكمال المؤسسات الدستورية، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث انحصر التنافس بين عدة شخصيات سياسية، إلا أن نزار أميدي تمكن من حسم النتيجة لصالحه بأغلبية مريحة بلغت 227 صوتاً. ويعكس هذا الرقم توافقاً سياسياً كبيراً بين الكتل النيابية المختلفة، مما يمنح الرئيس الجديد دعماً قوياً لمواجهة التحديات القادمة.

عاجل | مراسل التلفزيون العربي: مجلس النواب العراقي ينتخب نزار أميدي رئيسا للجمهورية بأغلبية 227 صوتا pic.twitter.com/Yf90U1AI4m — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 11, 2026

عند البحث في تفاصيل من هو نزار أميدي، نجد أمامنا شخصية سياسية عراقية كردية برزت من خلال العمل المؤسسي والحكومي. نزار أميدي هو سياسي مخضرم ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد شغل مناصب حيوية مكنته من بناء علاقات وطيدة مع مختلف الأطراف السياسية في بغداد وأربيل.

تتضمن نزار أميدي السيرة الذاتية مسيرة حافلة، حيث شغل منصب وزير البيئة في الحكومة العراقية السابقة، وهو ما أكسبه خبرة تنفيذية في إدارة الملفات الخدمية والاتصال المباشر مع الوزارات السيادية. عُرف عنه اعتداله السياسي وقدرته على لعب دور الوسيط في الأزمات المعقدة، وهي ميزة أساسية لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية الذي يمثل صمام الأمان للدستور ووحدة البلاد.

عقب إعلان النتائج، تشير التوقعات إلى أن أجندة نزار أميدي ستتركز على تعزيز الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية. كما يضع الرئيس الجديد ضمن أولوياته الملفات الاقتصادية، مكافحة الفساد، وتعزيز علاقات العراق الخارجية بما يضمن سيادة الدولة واستقرارها الإقليمي.

إن الإجابة على سؤال من هو نزار أميدي تتجاوز مجرد الاسم والمنصب، فهي تتعلق بمرحلة جديدة يسعى فيها العراق إلى الاستقرار المستدام. إن انتخابه بـ 227 صوتاً يرسل رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن المسار الديمقراطي في العراق مستمر رغم التحديات، وأن التوافق الوطني لا يزال ممكناً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

المصدر : وكالات