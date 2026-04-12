ترامب يعلن بدء عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، 11 أبريل 2026، إن الجيش الأميركي بدأ في تطهير مضيق هرمز، وإن جميع سفن زرع الألغام الإيرانية غرقت.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نبدأ الآن عملية تطهير مضيق هرمز".

وأضاف ترامب أن مصانع إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة دُمّرت إلى حد كبير، معتبرًا أن "الأهم من ذلك كله" أن قادة إيران قُتلوا.

ومن جانبه، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن سفنًا تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز، في أول عبور من نوعه منذ بدء الحرب، ومن دون تنسيق مع السلطات الإيرانية. إلا أن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول عسكري كبير نفيه صحة ادعاء أكسيوس بشأن عبور سفينة أميركية مضيق هرمز.

