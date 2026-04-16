أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً سبل خفض التصعيد واستقرار أسواق الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، لاسيما ما يرتبط بتداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس ترامب على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، واعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع دولة قطر في مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.