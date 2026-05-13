الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، نجاح اختبار أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "سارمات"، مداه يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مؤكداً أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية.

وذكر "الكرملين" في بيان أن بوتين التقى قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية للاطلاع على التقرير الخاص بإطلاق الصاروخ حيث أبلغه بأن مهمة الإطلاق اكتملت بنجاح وتم التأكد من صحة تصميم منظومة "سارمات" وكفاءتها العملياتية.

ووصف بوتين منظومة "سارمات" بأنها تمثل أقوى منظومة صواريخ في العالم إذ تفوق قوتها التدميرية أي منظومة صاروخية غربية مماثلة بمقدار أربعة أضعاف، مضيفاً أن مدى الصاروخ يتجاوز 35 ألف كيلومتر ويمكنه التحليق في مسار باليستي وكذلك في مسار شبه مداري بما يزيد من قدرته على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.