النرويج تنضم لبرنامج دعم الصناعات الدفاعية الأوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن النرويج ستنضم إلى برنامج تابع للاتحاد الأوروبي لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 30 مارس الماضي، على برنامج بقيمة 1​​​.5 مليار يورو (1.76 مليار دولار) لدعم الصناعات الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا.


وأوضحت الوزارة أن الحكومة النرويجية ستخصص نحو 29 مليون يورو لدعم جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتيح لشركات الصناعات الدفاعية النرويجية التقدم للحصول على دعم أوروبي بهدف توسيع قدراتها الإنتاجية.

