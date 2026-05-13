الكويت تقبض على 4 متسللين من الحرس الثوري

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها، اليوم، إنها ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر.

وأضافت الوزارة ​أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية ​أصيب في اشتباكات مع المتسللين.

وأفادت الوزارة ⁠باعتراف «مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء ​التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في ​الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره ​خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.. ​واشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد ‌منتسبيها ⁠وفرار اثنين من العناصر المتسللة».

وقالت الخارجية الكويتية إنها استدعت بعد ذلك السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على ما ​وصفته بتسلل ​الحرس الثوري ⁠إلى جزيرة بوبيان.

وتعد بوبيان أكبر الجزر المطلة على الساحل الكويتي، ​وتقع في شمال غرب الخليج.

واستنكرت ​الكويت ⁠الواقعة ووصفتها بأنها عمل عدائي، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع عن سيادتها بموجب ⁠المادة ​51 من ميثاق الأمم ​المتحدة.