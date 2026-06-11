الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الخميس، 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية قوله، إن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.