باريس تدعو إسرائيل إلى "الالتزام" بالاتفاق الإيراني الأميركي

القاهرة - كتب محمد نسيم - حضّ وزير الخارجية الفرنسي، إسرائيل، الجمعة، على "الالتزام" ببروتوكول الاتفاق الموقّع الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينصّ على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في في لبنان، بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وقال جان-نويل بارو في تصريحات عبر إذاعة "فرانس أنفو" إن "هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية، وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة خصوصا، أن تمارس كلّ ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتقوم بذلك".

المصدر : عرب 48