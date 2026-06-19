ما علاقة لبنان؟.. سويسرا تعلن إلغاء محادثات أميركا وإيران المقررة اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة، 19 يونيو 2026، بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي بالبلاد.

جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأميريي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم الجمعة لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الوفد الأميركي كان مستعدًا للمغادرة فور الانتهاء من الترتيبات النهائية، إلا أن التعقيدات اللوجستية حالت دون عقد الاجتماع في موعده. ويأتي ذلك بعد تراجع الحديث عن مراسم توقيع رسمية في جنيف، عقب توقيع رئيسي البلدين على الاتفاق يوم الأربعاء.

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وفي المقابل، أكدت إيران استعدادها للدخول في محادثات فنية، لكنها شددت على ضرورة رؤية خطوات أميركية عملية لتنفيذ الاتفاق المؤقت قبل استئناف جولات التفاوض، فيما لم تؤكد طهران حتى الآن مشاركة وفدها في أي اجتماعات مرتقبة بجنيف. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن إعلان البيت الأبيض.

تصعيد في لبنان

يأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاتفاق الأميركي - الإيراني على الصمود والحفاظ على زخم التهدئة في المنطقة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، استشهاد 16 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير جنوبي لبنان، فيما زعم الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الليل، ويواصل مهاجمة عناصر وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر قوله إن إلغاء محادثات اليوم ليس مفاجئا وإيران حاولت فرض تفسيرها البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف.

فيما أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن التأخير في المحادثات بين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا ناتج عن القتال المستمر في لبنان. وفقًا لمصادر أمريكية، يتهم الإيرانيون إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان ويطالبون الولايات المتحدة بالتدخل.

المصدر : عرب 48