استطلاع: 65 بالمئة من الأمريكيين يرفضون طريقة تعاطي ترامب مع إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة، أن نحو 65 بالمئة من الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي تتعامل بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع القضايا المتعلقة بإيران.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "NORC" لأبحاث الشؤون العامة، آراء 3040 شخصا خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو/حزيران بشأن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، ونشرت نتائجه الجمعة.

وأُجري الاستطلاع في وقت كان ترامب يتحدث فيه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأظهرت نتائجه أن نحو 65 بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون أسلوب الإدارة في التعامل مع الملفات المرتبطة بإيران.

وكشفت النتائج أن غالبية الديمقراطيين والمستقلين ينظرون بشكل سلبي إلى إجراءات ترامب، مقابل 28 بالمئة فقط من الجمهوريين.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 53 بالمئة من المشاركين يرون أن الهجمات الأمريكية ضد إيران كانت "مفرطة".

وتضمن الاستطلاع أيضاً أسئلة حول نهج الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل، حيث تبين أن 34 بالمئة فقط من الأمريكيين يوافقون على هذا النهج.

ونقل التقرير عن جيمس هوفمان، وهو ناخب جمهوري يبلغ من العمر 69 عاماً، اعتقاده بأن ترامب يتبع استراتيجية خاطئة فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقال هوفمان: "نتنياهو سيفعل ما يريده هو، وليس ما يريده ترامب".

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، إلكترونياً، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر : وكالات