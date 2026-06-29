الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطتنا حتى حدودنا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، عزم بلاده على بسط سلطتها "بقواها المسلحة" حتى الحدود الجنوبية، عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء التصعيد العسكري بوساطة أميركية.

جاء هذا التصريح خلال استقبال عون، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

ووصل كوبر، اليوم، إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار، الذي يتعين أن يضطلع الجيش اللبناني بموجبه، بدور محوري في تطبيقه، عبر الانتشار في جنوب البلاد.

وأوردت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع كوبر "التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن" الجمعة.

وأكد عون "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية"، شاكرا للرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامه "حيال لبنان لتحقيق الامن والاستقرار فيه".