وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بعد وعكة صحية مفاجئة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أُعلن في الولايات المتحدة عن وفاة السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام اليوم الأحد 12 تموز 2026، وذلك إثر تعرضه لمرض مفاجئ وسريع، وفق ما أفادت به مصادر مقربة ومقربون من عائلته. ويُعد غراهام أحد أكثر الأصوات تأثيراً في السياسة الخارجية الأمريكية داخل الكونغرس على مدار العقود الماضية.

مسيرة سياسية حافلة ومواقف حازمة

عُرف السيناتور الراحل بمواقفه الصارمة في ملفات الشرق الأوسط، حيث كان من أبرز الصقور في الحزب الجمهوري، ودعا مراراً إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسية مشددة ضد إيران وبرنامجها النووي. كما عُرف بعلاقاته الوثيقة مع مراكز القرار في واشنطن، وقدرته على التأثير في توجيه السياسات الخارجية، لا سيما خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ردود الفعل: "خسارة لحليف استراتيجي"

وفي أولى ردود الفعل على غيابه، أعربت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل عن حزنها الشديد لوفاة غراهام، الذي كان يُنظر إليه كأحد أقوى الداعمين لأمن إسرائيل في واشنطن.

ونقل مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي تعقيباً على الوفاة قائلاً:"يعد ليندسي غراهام من أكثر الشخصيات تأييداً لإسرائيل في قمة القيادة الأمريكية. لقد زار البلاد مرات عديدة، ولعب دوراً محورياً في دعم المصالح المشتركة داخل البيت الأبيض وكان له تأثير مسموع لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة". وأضاف المراسل: "رحيله يمثل خسارة كبيرة لحلفائه وللولايات المتحدة على حد سواء".

من المتوقع أن تصدر الإدارة الأمريكية والكونغرس بيانين رسميين في الساعات المقبلة لتحديد تفاصيل ومراسم الجنازة، ونعي السيناتور الذي ترك بصمة واضحة على السياسة التشريعية والخارجية للولايات المتحدة.

المصدر : وكالات