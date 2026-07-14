طهران ومسقط تبحثان ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان في العاصمة مسقط آليات إدارة حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز، بمشاركة وفود قانونية وفنية من الجانبين، بهدف تنسيق المواقف وضمان أمن وسلامة الملاحة مع مراعاة حقوق البلدين السيادية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن إدارة حركة العبور في المضيق يجب أن تتم عبر التشاور بين طهران ومسقط، في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة والتداعيات التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات السياسية والفنية والقانونية للوصول إلى تفاهم مشترك حول آليات تعزيز أمن الملاحة، مشيرة إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المحادثات ضمن دور الدوحة كوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

المصدر : وكالات