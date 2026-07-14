إيران تربط استئناف العبور في مضيق هرمز بعودة الهدوء والاستقرار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت "هيئة الممر المائي في الخليج" التي أنشأتها إيران لتنظيم حركة العبور في مضيق هرمز، أن طلبات العبور ستُدرس وفقا لترتيب تقديمها، وسيتم منح التصاريح اللازمة بعد استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، إن العبور عبر مضيق هرمز أصبح غير ممكن في الوقت الحالي بسبب ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية" للجيش الأمريكي في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف البيان، أنه بمجرد استعادة الاستقرار والهدوء، ستتم مراجعة طلبات العبور عبر مضيق هرمز بحسب أولوية تقديمها، ومنح التصاريح اللازمة للراغبين في المرور.

كما دعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على تصريح عبور إلى تقديم طلباتهم حصرا عبر الموقع الإلكتروني لـ"هيئة الممر المائي في الخليج".

وشهدت ليلة السبت/ الأحد، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

كما أعلن الحرس، الأحد، في بيان، استهداف سفينتين في المضيق، وقال إنهما "خالفتا قواعد العبور" التي فرضتها إيران.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، عبر منصة "إكس"، إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في هرمز.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب مفاوضات بوساطة قطر وباكستان، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" على بداية التصعيد الراهن.

المصدر : وكالات