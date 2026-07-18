إيران: مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 جراء الهجمات الأميركية الليلة الماضية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة عشرين آخرون في ضربات أميركية استهدفت بنى تحتية في جنوب البلاد وغربها.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "الهجمات الأميركية استهدفت بنى تحتية في عدد من المحافظات" الإيرانية، لافتة إلى مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة عشرين آخرين.

وذكر المصدر نفسه أنّ ستة جسور استُهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية، المطلة على مضيق هرمز.

وأسفرت الضربات الأميركية على إيران عن مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين منذ 22 يونيو/ حزيران، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور في منشور على إكس إن حصيلة الهجمات الأميركية بلغت حتى الساعة 6,30 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (03,00 بتوقيت غرينتش) "38 شهيدا من المواطنين وأكثر من 400 جريح"، مشيرا إلى أنّ ثلاث نساء وقاصرا من بين القتلى.

المصدر : عرب 48