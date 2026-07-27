إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - اتّهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين السبت في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

ونقلت "إرنا" عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الذي وقع صباح السبت تسبب بانفجار على متن السفينة.

واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب "إرنا" إن "الهجوم الذي شنه النظام الأوكراني ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو عمل أعلن رئيس هذا النظام صراحة مسؤوليته عنه، يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي للنظام الأوكراني تجاه إيران".

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية "لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه حقق "نتائج ملموسة بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت خصوصا سفنا تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية".

من جهته، أفاد جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر تلغرام بشن هجمات بمسيّرات استهدفت "سفن شحن خاضعة لعقوبات دولية كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية السبت حيث وجّه إليه مسؤول رفيع المستوى احتجاجا شديد اللهجة على خلفية هذا "العمل العدائي والإجرامي".

كذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال محادثة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "رد صارم" من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي على هذا الهجوم، بحسب "إرنا".