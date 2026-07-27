اتصالات صينية لاستئناف الحوار وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ذكرت قناة العربية أن الصين بدأت إجراء اتصالات بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضافت نقلًا عن مصدر رفيع، أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين الطرفين، وتحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بينهما بشأن النووي والأمن الإقليمي والعقوبات المفروضة على إيران.

وتابعت العربية: اتصالات الصين تهدف إلى إشراك دول الخليج وقوى إقليمية لدعم الاستقرار طويل الأمد.

ترامب يحذر الصين وروسيا

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر يوم الجمعة كلًا من الصين وروسيا من بيع أسلحة إلى إيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات شي جين بينج وفلاديمير بوتين أنهما لم يفعلا ذلك حتى الآن.

وقال ترامب عبر شبكته تروث سوشال: "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيّئا للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".

وجاء تعليق ترامب في ضوء تقارير أفادت بأن واشنطن تحقق في ما إذا كانت موسكو وبكين تزودان إيران معلومات دقيقة، اثر سلسلة من الضربات على أهداف أمريكية.



وقال دونالد ترامب في أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض: "قال الرئيس شي إنه لن يكون طرفًا في ذلك، والرئيس بوتين قال الشيء نفسه، أعتقد أنكم تعلمون أنني أصدقهما، أعتقد أنهما لا يرغبان في تخييب أملي".

ولفت ترامب الى أن بوتين قطع وعدًا مماثلًا رغم الحرب في أوكرانيا، وتابع: "هو يدرك أني لا أبيع أسلحة لأوكرانيا، بل لدول الناتو (حلف شمال الأطلسي)، إنهم يدفعون الثمن كاملًا، أما طريقة توزيع هذه الأسلحة فلا علم لي بها".