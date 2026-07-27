3 جرحى إثر هجوم بالسكين في باريس.. وتوقيف مشتبه به

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:07 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، سقوط ثلاثة جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به.

من ناحية أخرى، تسبّب الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جيروند بظاهرة غير مسبوقة في فرنسا تُعرف بالسُحب الرعدية النارية، فخرجت ألسنة النار عن السيطرة وبات عناصر الإطفاء عاجزين عن احتوائها، بحسب إريك بروكاردي الناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة الإنقاذ والإطفاء الذي استعرض الوضع في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

يتسبّب اشتداد حرارة التربة حيث تشتعل النيران في تصاعد أعمدة حرارة قوّية تلاقي كتل هواء أكثر برودة في الجوّ. ويؤدّي تلامس الكتلتين إلى سحب رعدية نارية تُعرف علميا باسم المزن الركامي الناري