مقتل 7 أشخاص إثر تحطّم مروحية لمكافحة الحرائق في الأرجنتين

تحطّم مروحية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:13 صباحاً كتب شريف احمد - قضى سبعة أشخاص الأربعاء في تحطّم مروحية لمكافحة حرائق الغابات في متنزّه طبيعي بغرب الأرجنتين، وفق ما أعلن حاكم مقاطعة سان خوان.وكان قد فُقد الاتصال صباحا بالطائرة، وهي من طراز بيل 412، في منطقة متنزّه إيشيغوالاستو الواقع على مسافة نحو 1200 كيلومتر من بوينوس آيرس، وفق وكالة الطوارئ الفدرالية.وقال حاكم المقاطعة مارسيلو أوريغو عصرا على منصة إكس إن "سبعة أشخاص قضوا"، بينهم عناصر في أجهزة الإطفاء والشرطة والحماية المدنية.وأوضحت الوكالة أن المروحية كانت تُستخدم في تدريب، وكانت متّجهة إلى مقاطعة لا ريوخا المجاورة، الواقعة إلى الشمال الشرقي، للمشاركة في احتواء حريق غابات.ولم تكن الوكالة قد أشارت في بادئ الأمر إلى احتمال سقوط ضحايا، مكتفية بالإشارة إلى أن طائرة أخرى كانت تحلّق في المنطقة حدّدت "موقع ارتطام" وأبلغت السلطات.وكانت فرق الإنقاذ قد انطلقت نحو المنطقة التي وصفها موقع "تييمبو دي سان خوان" الإخباري المحلي بأنها معزولة ويصعب الوصول إليها.