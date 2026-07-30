اليابان: زلزال بقوة 7.1 درجة يقطع الكهرباء ويوقف القطارات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان، وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات مد عاتية "تسونامي".

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي بارتفاع متر واحد (3.28 قدم) بعد الزلزال، لكنها أعلنت في وقت لاحق أنها سترفع الإنذار نظرا لأنه لم يُرصد أي نشاط تسونامي إلى الآن.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزال اليابان الأخير يعد الأعلى مستوى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات المعروف باسم "سلم شيندو".

وأشارت التقارير إلى أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو.

وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من الزلازل لمحافظات كوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، وفوكوكا، وساغا، وأويتا، وميازاكي، وكلها تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية في اليابان.

وتضم المنطقة التي ضربها الزلزال مصانع لشركات، مثل سوني وتي.إس.إم.سي، أكبر شركة متعاقدة لتصنيع الرقائق في العالم.

وقال متحدث باسم سوني إن الشركة تعمل على تقييم الوضع. ولم ترد تي.إس.إم.سي على طلب للتعليق.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن حوالي 40 ألف منزل بسبب الزلزال، وذكرت شركة جيه.آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها، بما يشمل القطارات السريعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء تسجل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد.

وقالت تاكايشي "ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن"، مشيرة إلى "حصول انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان".

وذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 جراء الزلزال، كما أفاد بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.

ومن ناحية ثانية، أعلنت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات إلى الآن في المنشآت النووية بعد الزلزال.

وأفادت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" بأن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.

المصدر : وكالات