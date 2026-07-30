الأمم المتحدة تدعو إلى تمويل عاجل لمواجهة فيروس إيبولا في الكونغو

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى توفير تمويل عاجل لتعزيز المساعدات الغذائية والخدمات اللوجستية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحذر من أن تفشي فيروس إيبولا أصبح الأسرع انتشارًا على الإطلاق، وأن أي تأخير في الاستجابة يمنح الفيروس فرصة أكبر للتوسع.

وأوضح أن الوباء يشمل حاليًا 48 منطقة صحية في خمس مقاطعات، بينما يعاني ملايين السكان انعدام الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المساعدات الغذائية تمثل عنصرًا أساسيًا لاحتواء المرض.

سبق وأعلنت السلطات في الكونغو تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا، بينها 133 حالة وفاة، وفق أحدث إحصائية رسمية صدرت اليوم الأربعاء.