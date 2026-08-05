مسؤول باكستاني: لدينا قنوات اتصال مفتوحة وغير معلنة للتسوية بين واشنطن وطهران

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - قال مسؤول باكستاني، إن إسلام أباد لديها قنوات اتصال مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية مع إيران.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، أن بلاده تسعى لإشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران.





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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الثلاثاء، "نُجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".