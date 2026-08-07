قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بريف دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت قناة "الإخبارية السورية"، مساء الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانا بمحافظة ريف دمشق.

وقالت القناة، في خبر عاجل، إن الانفجار وقع داخل الحافلة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن تورد حصيلة أولية للضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، قوله إنهم أحصوا 7 إصابات جراء الانفجار.

وأشار النعسان إلى وجود أشلاء بشرية تتعامل معها فرق الطب الشرعي وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد رفع حالة الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ القريبة، مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت وزارة الصحة استمرار متابعة الوضع الصحي للمصابين، وتقديم الدعم الطبي اللازم من خلال كوادرها الصحية والإسعافية، ورصد تداعيات الحادث لحظة بلحظة.

وقال مصدر أمني إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في الحافلة.

وباشرت الفرق الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد طبيعة الانفجار بدقة، فيما تواصل الجهات المعنية حصر الأضرار وتقديم الإسعافات للمصابين.

المصدر : وكالات