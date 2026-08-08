4 قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في تايلاند

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر محلية في تايلاند، صباح الجمعة، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 تلميذًا في حادث إطلاق نار داخل مدرسة شمال العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح نائب وزير الداخلية التايلاندي بولابي سووانتشوي، لقناة "تاي بي بي إس" المحلية، أن تلميذين ومعلمين قُتلوا في الهجوم الذي وقع في مدرسة ثانوية بمقاطعة نونثابوري، مشيرًا إلى أن إصابات الطلاب لم تكن ناجمة عن طلقات نارية مباشرة، بل وقعت أثناء محاولتهم الفرار من المكان.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، نقلًا عن السلطات، أن مطلق النار فتى يدرس في المدرسة نفسها، مشيرة إلى أنه لقي حتفه أيضًا.

وتضاربت التقارير بشأن سبب وفاته، إذ أشارت بعضها إلى أن الشرطة أطلقت النار عليه وأردته قتيلًا، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه أقدم على الانتحار.

وقال رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك: "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".

وأوضح بولابي أن المشتبه به استخدم مسدسًا، وأن وزارة الداخلية تحقق في كيفية حصول التلميذ عليه.

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديًا زيًا مدرسيًا أرجواني اللون، ويحمل حقيبة سوداء تُعلّق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.

ورصد مراسل لوكالة فرانس برس توقف حركة المرور بصورة شبه تامة بالقرب من مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن أولياء أمور التلاميذ كانوا يتوافدون لاصطحاب أبنائهم عقب الحادث.

وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.

المصدر : عرب 48