الكويت: إحباط مخطط إرهابي يستهدف منشأة حيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحبطت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة بجهاز أمن الدولة، مخططا إرهابيا لاستهداف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبطت مواطنا منتميا لتنظيم (داعش) الإرهابي قبل تنفيذ مخططه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان للوزارة اليوم أن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات على صناعة المفرقعات، وتصنيعه طائرة مسيرة بقصد استخدامها في عمليته، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأكدت «الداخلية الكويتية» استمرار عملياتها الأمنية الاستباقية بكل حزم لمواجهة أي أنشطة تهدد أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين وفقا لأحكام القانون.