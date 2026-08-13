«أوكسفام» لـ«الاتحاد»: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

أكدت منظمة «أوكسفام» أن غزة تشهد مزيداً من التحديات الإنسانية، وصعوبة متزايدة في عمل المنظمات الإغاثية خلال الفترة الأخيرة نتيجة استمرار التصعيد العسكري، مما يؤدي إلى تعقيد حياة مئات الآلاف من السكان داخل القطاع.

وأوضحت المنظمة الدولية، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقريرها الجديد يشير إلى أن قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية بلغت 57.9 مليار دولار، فيما تحتاج غزة إلى 71.4 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل.

كما يشير التقرير إلى أن حجم الدمار يتجاوز البنية التحتية ليطال النسيج الاجتماعي الذي يحافظ على تماسك المجتمع، والذي سيستغرق ترميمه أجيالاً.

وأشارت إلى أن العقبة الرئيسية لا تكمن في نقص المساعدات الإنسانية، بل في استمرار القيود التي تمنع وصولها بشكل آمن ومستدام ومن دون عوائق، لافتة إلى توثيق مقتل أكثر من 73 ألف شخص، وإصابة 173 ألفاً، وتهجير 1.9 مليون شخص قسراً.

وأفادت بأن مؤشرات التنمية البشرية في غزة تراجعت بما يُقدَّر بنحو 77 عاماً، وحتى كلفة إعادة الإعمار المقدَّرة بـ 71.4 مليار دولار لا تعكس سوى الخسائر المادية والاقتصادية، ولا تشمل التدمير المتعمد للنسيج الاجتماعي الذي سيستغرق ترميمه أجيالاً.

ويُظهر تقرير «أوكسفام» أن نحو 58600 أسرة باتت تعيلها نساء، فيما بلغت البطالة بين النساء 92%، ولا ترقى الاستجابة الدولية الحالية إلى مستوى حجم الكارثة.

كما يؤكد التقرير أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية إذا استمرت القيود واستمر الإفلات من العقاب.

وحذرت «أوكسفام» من أن استمرار القيود على دخول المساعدات، إلى جانب تدمير البنية التحتية الأساسية، يهددان بتفاقم الأزمة الإنسانية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تراجع حاد في الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش.

وشددت على أن التعافي الحقيقي لن يقتصر على إعادة بناء المباني والمنشآت، بل يتطلب أيضاً استعادة المؤسسات والخدمات العامة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً، بما في ذلك النساء والأطفال، بما يضمن إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أسس أكثر استدامة وقدرة على الصمود.