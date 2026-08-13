طهران: لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تقبل واشنطن شروطنا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، محذرا من أن مضيق هرمز لن يُ فتح ما لم تقبل واشنطن شروط طهران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، التقى رضائي السفير الصيني لدى طهران، زونغ بيوو.

وقال رضائي خلال اللقاء: "لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها وتقبل شروط إيران".

وأشار إلى ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الحرب، وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأن يتم إنهاء الحروب في المنطقة، ولا سيما في لبنان و غزة .

ولفت رضائي إلى أن شروط إيران الأخرى أُبلغت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز ينبغي أن يُقيّم بشكل منفصل عن مسألة إغلاق المضيق.

من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران زونغ إن بلاده تعارض الهجمات العسكرية على إيران.

وأضاف زونغ أن الصين تدعم دائما تعزيز العلاقات في منطقة غرب آسيا وبين دول الخليج العربي.

وتشهد المنطقة توترات متواصلة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/ شباط الماضي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لوقف المواجهة، واستمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطل سلاسل إمدادات الطاقة عالميا.

المصدر : وكالات