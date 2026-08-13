ترامب: أوضاع إيران تزداد سوءاً ولا تملك أموالاً لدفع رواتب قواتها

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكداً اعتقاده بأن واشنطن ستُبقي على هذه السيطرة.

ووصف ترامب في رسالة نشرها عبر منصته «تروث سوشيال» الحصار البحري الأميركي بأنه «جدار فولاذي»، مضيفاً: «لا يوجد ما تستطيع إيران فعله حياله».

واعتبر أن «إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، متهماً إياها بالاكتفاء بالتصريحات من دون أفعال.

وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يواجه وضعاً متدهوراً، مدعياً أن معدل التضخم بلغ 300 بالمئة، وأن طهران لم تعد تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب قواتها.

وقال ترامب: «ليس لدى إيران بحرية ولا سلاح جو، وجنودها المتبقون لا يتقاضون رواتب»، مضيفا أن «الحرس الثوري دُمّر إلى حد كبير، وأن مصير القيادة الإيرانية غير واضح في أحسن الأحوال».

تأتي تصريحات ترامب مع تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبره، بينما تفرض واشنطن حصاراً على الموانئ والشحن المرتبط بطهران.

وأمس الأول، أفادت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، بأن قواتها عطّلت جهاز توجيه السفينة «M/V Vela Nova» التي ترفع علم بنما أثناء محاولتها عبور خليج عُمان باتجاه أحد الموانئ الإيرانية، في انتهاك للحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وأوضحت «سنتكوم» أن «مروحية من طراز MH60 تابعة للبحرية الأميركية أطلقت صاروخين من طراز Hellfire على غرفة محركات السفينة، بعدما تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأميركية».

وأشارت إلى أن «السفينة لم تعد متجهة إلى إيران، في انتهاك للحصار الأميركي الذي لا يزال سارياً بالكامل».

ونوّهت إلى أنه «حتى 11 أغسطس الجاري، أعادت القيادة المركزية توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطّلت ثلاث سفن رفضت الامتثال لأوامرها، كما صعدت على متن سفينتين».

وتراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع، في وقت تواصل فيه اضطرابات الملاحة فرض ضغوط على حركة الشحن وتكاليف نقل النفط.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي أوردتها وكالة «رويترز»، رصد 8 سفن فقط في مضيق هرمز، انخفاضاً عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 12 سفينة، مسجلة أدنى عدد يومي منذ الخامس من أغسطس الحالي.

ويكشف الرقم حجم التراجع مقارنة بالمستويات الطبيعية للملاحة في المضيق، إذ كانت تعبره عادة ما بين 130 و140 سفينة يومياً قبل إغلاق إيران الممر المائي.