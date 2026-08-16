«سبيس إكس» تطلق صاروخي «فالكون 9» بفارق 38 دقيقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت شركة «سبيس إكس» صاروخي «فالكون 9» وعلى متنهما مجموعة من الأقمار الصناعية، بفارق 38 دقيقة فقط، وذلك من ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا.

وذكرت الشركة أن صاروخ «فالكون 9» الأول انطلق من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا، حاملاً ثمانية أقمار صناعية تابعة لشركة الاتصالات الأميركية «غلوبال ستار» إلى مدار أرضي منخفض؛ حيث جرى نشر الأقمار الصناعية بنجاح على مدى 6 دقائق، بعد نحو 56.5 دقيقة من الإطلاق.

وأضافت أن صاروخ «فالكون 9» الثاني انطلق من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا، بعد 38 دقيقة فقط من الإطلاق الأول، ليبدأ مهمة تحمل اسم «USSF-366».

وشهدت المهمتان هبوطاً ناجحاً للصاروخين؛ إذ هبطت المرحلة للصاروخ الأول في كيب كانافيرال بعد نحو ثماني دقائق من الإطلاق، بينما هبطت المرحلة الأولى للصاروخ الثاني على متن منصة بحرية تابعة للشركة بعد نحو 8.5 دقيقة.

وأشارت «سبيس إكس» إلى أن المرحلة الأولى المستخدمة في الإطلاق الأول نفذت رحلتها الرابعة عشرة، في حين كانت الرحلة الثانية للمرحلة الأولى من الصاروخ الآخر هي الثامنة عشرة.

ورفع الإطلاقان عدد عمليات إطلاق «فالكون 9» التي نفذتها «سبيس إكس» في هذا العام إلى 96 عملية، خصصت الغالبية العظمى لإطلاق أقمار «ستارلينك».