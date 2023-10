القشطة اللبنانية ستيفاني صليبا تبرز جمالها الطبيعي بكاش مايو فاضح تجاوزت به الحدود

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا جمهورها بصور لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت “صليبا” في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة ستيفاني صليبا مسلسل “داون تاون” بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، كارمن.

وإعتمدت الممثلة ستيفاني صليبا "نقشة النمر" في أحدث إطلالاتها، وهي الموضة الرائجة بين المشهورات في الآونة الأخيرة.

في التفاصيل، إختارت الممثلة ستيفاني صليبا أن تطلّ على متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستغرام بفيديو جديد وهي ترقص على إيقاع أغنية "Do It Well" للنجمة جينيفر لوبيز.

ولفتت إطلالة صليبا نظر روّاد الإنترنت الّذين اثنوا على عفويّتها في الفيديو، وعلّق البعض الآخر على الملابس الّتي ارتدتها بالقول "اطلالة جريئة".

إلى ذلك بعدما حذفتها في عيد الفطر… ستيفاني صليبا تُعيد نشر صورها الجريئة وهكذا بدّت فيها..



