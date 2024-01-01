تقرير رسمي: وفاة وإصابة 28 نازحاً بمأرب جراء الحرائق خلال العام 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي، اليوم الأحد، عن وفاة وإصابة 28 نازحًا في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، خلال العام 2023م.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، في تقرير رقمي أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 22 آخرين، طوال العام 2023م الذي ينتهي اليوم.



وأضافت أن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 219 حريقاً خلال الفترة تسببت باحتراق 587 خيمة، 253 شبكية و36 كرفانات.



وأشارت إلى أن الربط العشوائي للكهرباء كان وراء 116 حادثة حريق، فيما تسببت حرائق المطابخ في الخيام بـ 93 حادثة، وثلاث حوادث بسبب تطاير النار إلى الخيام، وحادثة جراء انفجار أسطوانة الغاز.



وأوصت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بالعمل على الحد من تلك الحوادث عبر تفعيل برامج التوعية بمخاطر الحرائق وأرقام الطوارئ، واستبدال المأوى الطارئ بمأوى أكثر ديمومة، وإعادة صيانة وتشبيك التسليك الكهربائي بشكل آمن، ودعم الدفاع المدني بمعدات وأدوات السلامة.





ووفقاً لتقارير سابقة للوحدة فإن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 282 حريقا خلال الأعوام (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وتسببت بمقتل 25 نازحا وإصابة 42 آخرين.



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الأممية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

