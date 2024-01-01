عقب حكم حوثي بمصادرة إذاعته.. تعرض الصحفي "مجلي الصمدي" للضرب من قبل عصابة أمام منزله بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض الصحفي اليمني مجلي الصمدي، اليوم الاثنين، لاعتداء بالضرب أمام منزله بالعاصمة صنعاء، من قبل عصابة يُعتقد أنهم من مليشيات الحوثي، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة حوثية مصادرة إذاعته.



وقال الصحفي "الصمدي" في بلاغ مقتضب على صفحته بالفيسبوك "اعتداء جديد تعرضت له الآن من قبل ثلاثة أشخاص أمام منزلي".



وفي حين لم يورد الصمدي مزيداً من التفاصيل حول الحادثة على الفور، أرفق مع بلاغه صوراً لآثار الاعتداء الذي طاله حيث تظهر الصور كدمات في رأسه وأجزاء مختلفة من جسده.



ويأتي الاعتداء بعد يوم من إصدار محكمة الاستئناف الحوثية بالعاصمة صنعاء، حكما يؤيد مصادرة المليشيا لإذاعته "صوت اليمن" التي سطت عليها قبل عام.



وأمس الأحد، نشر الصحفي "الصمدي" منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها منطوق الحكم والكلمات العنصرية التي تلقاها من قبل قاضي المحكمة "عبدالكريم المنصور" أثناء الجلسة، ما يرجح أن يكون المعتدين تابعين للمليشيا.



وهذا الاعتداء الثاني الذي يتعرض له الصحفي "الصمدي" حيث تعرض لاعتداء وحشي في نهاية أغسطس من العام الماضي من قبل عناصر حوثية على خلفية منشوراته الناقدة للحوثيين ومطالباته المستمرة بإعادة أجهزة إذاعته التي نهبتها المليشيا.

