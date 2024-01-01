قادمة من سلطنة عمان.. ضبط أجهزة تشويش طيران مسير في جمرك شحن بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت الأجهزة المختصة في محافظة المهرة أجهزة تشويش طيران مسير قادمة من سلطنة عمان في جمرك شحن الحدودي شرقي اليمن.



وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، -في بيان لها مساء اليوم الاثنين- إنها ضبطت أجهزة تشويش طيران مسير كانت قادمة إلى اليمن من سلطنة عمان.



وأضافت أن موظفيها تمكنوا هذا اليوم من ضبط تسعة أجهزة تشويش طيران مسير صينية الصنع، موضحة أن الأجهزة كانت مخفية بطريقة احترافية داخل صناديق مكائن لحام.



وتعد هذه الضبطية الثانية لهذا النوع من السلع الاستراتيجية المحظورة التي يتم ضبطها في جمرك شحن ويمنع استيرادها بحسب القانون، وفق البيان.



وقال مدير عام جمرك شحن ثابت عوض إن هذه الضبطيات هي نتيجة لتوجهات الحكومة ووزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك سواء بعدم التهاون بالضبط أو بالتأهيل والتدريب الذي قدمته مصلحة الجمارك لموظفي الجمرك خلال العام 2023.



يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحباط عمليات تهريب أسلحة ومعدات عسكرية واتصالات في المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

