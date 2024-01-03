صنعاء.. وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن "عدنان الحرازي" المختطف في سجون الحوثي

نظم العشرات، من موظفي شركة برودجي، وأبناء قبيلة آنس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في العاصمة صنعاء؛ للمطالبة بإطلاق مدير الشركة المهندس "عدنان الحرازي" المختطف في سجون الحوثي منذ نحو عام.



بيان الوقفة طالب بالإفراج الفوري عن المهندس "عدنان الحرازي" المعتقل تعسفيًا في السجن الانفرادي منذ عام كامل، وإعادة فتح وتشغيل شركة برودجي، بدون قيد أو شرط، ودون تأخير أو إبطاء.



وأشار المحتجون في البيان، أنّ الوقفة تعد العاشرة، مشيرة إلى تعنت المليشيا الحوثية، وتلاعبها بالإجراءات القضائية، في المحاكم التابعة لها، والتي أقرت بإعادة فتح وتشغيل الشركة.



وكان محامي المختطف الحرازي قد طالب في وقت سابق بالإفراج عن الحرازي بالضمان، غير أن نيابة المليشيا رفضت الطلب بذريعة أن ما قام به الحرازي من خلال شركته تعد من "الجرائم الجسيمة".



يذكر أن إغلاق مليشيا الحوثي لشركتي برودجي سيستميز في يناير من العام المنصرم، تسبب بتشريد أكثر من 1000 موظف وعامل لدى الشركة.



وتعمل شركة "برودجي سستم" في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، بالإضافة إلى دورها كوسيط بين المنظمات الإغاثية والمتضررين من الحرب وأدوار أخرى كواحدة من أبرز شركات لتنفيذ المشاريع أو الرقابة على مشاريع عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن.