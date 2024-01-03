عدن - ياسمين التهامي - أخصائية تغذية تكشف عن مكونات "مشروب" لعلاج أمراض القلب ومفيد لصحة الشعر والبشرة

الاربعاء 3 يناير 2024 الساعة 21:12

كشفت أخصائية التغذية اللبنانية " ريهام فخر الدين" خلال فيديو نشرته عبر حسابها في التيك توك، عن مشروب مفيد لصحة الشعر والبشرة وعلاج أمراض القلب.

اقراء ايضاً :وقالت، إن المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأوضحت أن المشروب يتكون من "برتقال وزبيب"، مشيرة إلى أنه يتم نقع الزبيب يوم كامل، وبعد ذلك يضاف إلى برتقالة كاملة ومياه دافئة ويتم خلطهم بالخلاط.