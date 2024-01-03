الفريق الحكومي يتهم الحوثيين بإفشال مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين في الاردن

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم الفريق الحكومي الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، بإفشال المفاوضات التي كان مقرر انعقادها خلال يناير الجاري في الأردن.

جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الحكومي يحي كزمان في تغريدة له على منصة "إكس".

وقال يحيى كزمان: "مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم".

وأضاف كزمان، "نوفمبر الماضي أعاقت انعقاد المفاوضات بسويسرا والآن تعيقها بالأردن".

وأشار كزمان إلى أن مليشيا الحوثي "تواصل المعايدة باسم الشعب وقضاياه وثوابته"، مختتما تصريحه بالقول "المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية".