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الكشف عن سبب مقتل "عريس" برصاصة في رأسه عقب 25 يوما من زواجه في مصر

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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن سبب مقتل "عريس" برصاصة في رأسه عقب 25 يوما من زواجه في مصر

أقدم 3 أشخاص على قتل الشاب المصري محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف بـ"عريس الخانكة"، وذلك بسبب خلافات بينهم إثر معاكسة فتاتين في محافظة القليوبية في مصروحسب التحقيقات، تربص الجناة للمجني عليه بعد عودته من إجازة 25 يوما م

 

 

ن العمل، سافر خلالها مع عروسه لقضاء شهر العسل.

وفور انتهاء إجازته وخروجه للعمل، فوجئ بالمتهمين يطلقون عليه 3 طلقات، اثنتين منها في سيارته، والأخيرة استقرت في رأسه، فأودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين كانت بسبب معاكسة فتاة، واحتكم الطرفان لخال المجني عليه لحل الخلاف، فانتهت الجلسة دون حل، فبيت المتهمون النية للانتقام من عائلة المجني عليه، وأن يكون الانتقام موجعًا بقتل أحد شبابها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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