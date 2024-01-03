شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب مقتل "عريس" برصاصة في رأسه عقب 25 يوما من زواجه في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن سبب مقتل "عريس" برصاصة في رأسه عقب 25 يوما من زواجه في مصر