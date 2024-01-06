القوات المشتركة تعلن الإطاحة بخلية جندها الحوثي لزراعة العبوات الناسفة في الساحل الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات المشتركة، اليوم السبت، الإطاحة بخلية جديدة جندتها مليشيا الحوثي الإرهابية لزراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم وإقلاق السكينة العامة في الساحل الغربي.



وتتكون الخلية من أربعة عناصر جنّدها قيادي حوثي مسؤول في خلايا العبوات يُدعى محمد علي حزام السودي المكنى أبو معتز السودي، وفق ما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.



ووزع الإعلام العسكري فيديو يتضمن اعترافات عناصر الخلية، تضمن إقرار اثنان من عناصر الخلية: بتورطهما في تنفيذ جرائم إرهابية متمثلة بإحراق أطقم وسيارات في الخوخة وحيس مقابل مبالغ مالية.



فيما أقر الآخران بتجنيدهما من قِبل الحوثيين وانتقالهما إلى الساحل الغربي لتنفيذ جرائم إرهابية مماثلة واغتيال قيادات وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الخوخة، ولكن تم القبض عليهما قبل تمكنهما من التنفيذ.



كما تضمنت اعترافات عناصر الخلية، الأساليب الحوثية القذرة في تجنيدهم وإجبارهم على تلقي دورات طائفية واستخباراتية وتسجيل وصيّتهم قبل الزج بهم لتنفيذ جرائم إرهابية في المناطق المحررة، وفق المصدر.



يشار إلى أن قوات الجيش اليمني سبق أن أطاحت بعشرات الخلايا الحوثية والتي اعترف عناصرها بارتكاب جرائم إرهابية في مختلف المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية لا سيما في مأرب وتعز والساحل الغربي (غرب تعز وجنوب الحديدة).

