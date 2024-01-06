شكرا لبحثكم عن خبر جامعة الجند تنظم معرض فني وإعلاني بالجامعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظم قسم الاتصال التسويقي والاعلان في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة تعز ،صباح اليوم، المعرض الفني والإعلاني للقسم ، والذي استعرض إبداعات الطلبة من مستويات مختلفة في قسم الاتصال التسويقي.

ونالت محتويات المعرض الذي أقيم برعاية عمادة كلية العلوم الإدارية والإنسانية إعجاب الطلبة والزوار الذين عبروا عن انبهارهم من المستوى الفني لطلاب وطالبات الاتصال التسويقي.

وأكد رئيس القسم د. معاذ القيسي، أن المعرض يهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة الفنية وتشجيع المبدعين وإبراز بعض أعمالهم، كما تعد فرصة لاستعراض أفكار الطلبة وقدراتهم التصميمية قبل خروجهم إلى سوق العمل.

زار المعرض عميد الكلية د. جميل زيد وعدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية والضيوف، وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة.